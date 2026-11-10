La sal de potasio evitaría tres millones de muertes al año

Investigadores del Instituto George para la Salud Global, en Australia, realizaron un estudio sobre los beneficios para la salud de sustituir el suministro de sal por sal enriquecida con potasio en 193 países y descubrieron que se podrían prevenir casi tres millones de muertes y diez millones de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares y renales cada año a nivel mundial. Bruce Neal, profesor titular del Instituto George, afirma que los beneficios para la salud serían generalizados y podrían evitar hasta una de cada diez muertes cardiovasculares en la mayoría de los países.

“El consumo excesivo de sodio y la falta de potasio son causas bien conocidas de hipertensión arterial, un importante factor de riesgo para afecciones potencialmente mortales como accidentes cerebrovasculares, infartos y enfermedades renales. Cambiar a sal enriquecida con potasio soluciona ambos problemas dietéticos al mismo tiempo, con importantes beneficios para la salud”, advierte.

La sal enriquecida con potasio se elabora sustituyendo parte del cloruro de sodio -componente de la sal de mesa común- por cloruro de potasio. Tiene el mismo aspecto, sabor y se cocina igual que la sal común. En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avaló el uso de sal enriquecida con potasio para reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En todo el mundo, uno de cada tres adultos de entre 30 y 79 años padece hipertensión arterial, lo que equivale a unos 1400 millones de personas. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, provocando 19,2 millones de fallecimientos en 2023, un aumento de casi el 50 % en los últimos 30 años.

Resultados

El estudio examinó diversos escenarios hipotéticos, desde la eliminación total de la sal a nivel mundial hasta un uso más específico entre personas con hipertensión arterial diagnosticada y tratada. Incluso el nivel más limitado de cambio mostró importantes beneficios para la salud. Así, según sus resultados, para la población adulta mundial (4.600 millones) si solo se utiliza sal de mesa común en el hogar, el alcance del cambio permitiría evitar 1,85 millones de muertes y prevenir 6,19 millones de casos de ECV y enfermedad renal crónica (ERC). Si solo se utiliza sal en alimentos procesados y de restaurantes, se evitarían 1,56 millones de muertes y se prevendrían 5,46 millones de casos de ECV y ERC, y si se aplican ambos, se evitarían 2,96 millones de muertes y se prevendrían 10,17 millones de casos de ECV y ERC.

Para el 80% de las personas con hipertensión diagnosticada o tratada (659 millones de personas diagnosticadas, 524 millones de personas tratadas), si solo se utiliza sal de mesa común en el hogar se evitarían 0,59 millones de muertes y se prevendrían 1,72 millones de casos de ECV y ERC. Si solo se utiliza sal de mesa común se evitarían 0,48 millones de muertes y se prevendrían 1,41 millones de casos de ECV y ERC.

Los autores apuntan que, si bien los beneficios potenciales son considerables, una preocupación podría ser el riesgo de niveles elevados de potasio (hiperpotasemia) en personas con enfermedad renal avanzada. Sin embargo, el estudio reveló que, incluso en estos pacientes renales, los beneficios superaban los riesgos.