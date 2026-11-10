No todos son iguales

Los actores del sanchimo han repetido desde la dimisión de Puente hasta la huelga electoral del 11-N el nuevo lema de campaña: “No todos somos iguales”. El eslogan desesperado e inútil pretende hacer creer al electorado que la dimisión obligada y forzada de Puente para salvar los muebles demuestra que no todos los políticos son iguales, es decir, que los del PSOE y la izquierda son buenos y los del PP y la derecha no lo son. Pero una vez más, el tiro le sale por la culata al sanchismo propagandista si repasamos la larga lista de agravios con España del régimen Frankenstein.

Como aquel improvisado “ser zurdo” desmontado por los hechos, se demuestra que en efecto no todos los políticos son iguales. No todos gobiernan con golpistas y proetarras para amnistiar a los culpables condenados del “procés” y excarcelar a etarras sanguinarios en virtud de unos pactos para investir presidente del Gobierno a quien perdió las elecciones de 2023. No todos los políticos son iguales porque Ábalos, Koldo y otros sanchistas sin escrúpulos comenzaron a robar en plena pandemia de covid haciendo negocio con las mascarillas sin que a día de hoy se conozca el número real de muertos tras la peor gestión de la Unión Europea. No todos los políticos son iguales porque no tienen imputada a su mujer pendiente de un juicio con jurado popular, no tienen condenado a su hermano y su líder extremeño por corrupción ni cuentan con un fiscal del Estado condenado e inhabilitado. No todos los políticos son iguales porque los escándalos con putas, paradores y colocaciones de queridas con cargo al erario son patrimonio exclusivo del sanchismo decadente.

El eslogan desesperado e inútil pretende hacer creer al electorado que la dimisión obligada y forzada de Puente para salvar los muebles demuestra que no todos los políticos son iguales

No todos los políticos son iguales porque sólo un expresidente del Gobierno está imputado por corrupción sin poder explicar por qué guardaba joyas millonarias cuya procedencia no consigue explicar en una caja fuerte de un piso propiedad del PSOE situado frente a la sede socialista de la calle Ferraz. No todos los políticos son iguales porque los demás no tienen a dos secretarios de Organización imputados, uno condenado y encarcelado como Ábalos, y otro que ya visitó la celda como Cerdán. No todos los políticos son iguales porque la chapuza del fango y las cloacas de Leire activadas tras los casos Begoña y Hermanísimo pretendieron intimidar a la jueza encargando a una banda de narcos “eliminarla”, demostrándose que los mafiosos reales tenían más dedos de frente que los mafiosos políticos. No todos los políticos son iguales pretendiendo dividir, enfrentar y polarizar levantando un muro contra una supuesta ola ultraderechista cuando resulta que eres presidente gracias a la ultraizquierda comunista y proetarra.

Y si el lector en desacuerdo piensa en la oposición, convendría recordar que la corrupción pasada, incluido el tesorero o la mala gestión pretérita, incluida la dana, ya se dirimió en las urnas y se sustancia en los tribunales. Cierto, tampoco todas las huelgas son iguales. La de hoy es política y electoral contra el futuro Gobierno de España.