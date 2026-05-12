Sanidad confirma el primer caso de hantavirus en España

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el primer caso de hantavirus detectado en España, tras confirmarse el positivo provisional identificado este lunes en un paciente procedente del crucero MV Hondius. Según Sanidad, el paciente, que se encuentra ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentado durante la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque por el momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Tal y como indica el protocolo aprobado por Sanidad, el paciente ha sido ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) y permanecerá allí hasta su recuperación clínica. En cuanto al resto de pasajeros del crucero MV Hondius, que permanecían en estudio en el Hospital Gómez Ulla, las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos.

Respecto al ciudadano estadounidense, desde el Health Security Committee (HSC) han informado de que el caso no concluyente -y posteriormente negativo- analizado en Cabo Verde ha resultado negativo.

Este paciente español aislado dio positivo este lunes, 11 de mayo, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid en la prueba PCR que se le realizó a su llegada. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero, que tendrán que estar en cuarentena en el centro. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este lunes que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

También se encuentra en observación una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, aunque sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR.

Y otra más en seguimiento en un hospital de Alicante, que se ha sometido este lunes a una prueba PCR después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.