El español aislado en el Gómez Ulla presenta "febrícula y síntomas respiratorios" tras dar positivo provisional en hantavirus

El ciudadano español aislado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid tras dar positivo provisional en la prueba PCR para detectar hantavirus ha presentado durante la noche febrícula y síntomas respiratorios, aunque permanece “aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente”, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

El paciente forma parte del grupo de pasajeros repatriados del crucero de lujo MV Hondius afectado por un brote de hantavirus detectado durante la expedición.

Por su parte, los otros 13 pasajeros españoles trasladados al hospital militar no presentan novedades después de haber dado negativo en las pruebas PCR realizadas tras su llegada a España.

Entre los repatriados se encuentran cinco personas procedentes de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, una de Castilla y León, una de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Ante la situación, el Hospital Gómez Ulla ha reforzado su operativo sanitario con 90 profesionales adicionales para atender a los 14 pasajeros españoles, que permanecerán en cuarentena bajo vigilancia médica especializada.