Una sencilla prueba identifica el riesgo de muerte con cáncer

Un estudio liderado por el Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) y el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), publicado recientemente en The Journals of Gerontology: Series A, una de las principales revistas científicas del mundo en gerontología y envejecimiento, ha concluido que una prueba física que se puede realizar en menos más elevado de morir en el plazo de un año, abriendo el camino hacia un abordaje más personalizado de la oncología geriátrica.

La investigación demuestra que la Short Physical Performance Battery (SPPB), una sencilla evaluación basada en el equilibrio, velocidad de la marcha y fuerza muscular de las extremidades inferiores, ofrece una capacidad pronóstica comparable a la de herramientas de valoración de la fragilidad derivadas de evaluaciones geriátricas mucho más completas. Además, se trata de una herramienta objetiva, rápida y fácil de administrar, que puede ser realizada incluso por profesionales sanitarios sin formación geriátrica especializada.

El estudio incluyó 229 pacientes de 65 años o más con cáncer de pulmón, próstata, colorrectal y otros cánceres gastrointestinales, tanto cánceres gastrointestinales, Parque Sanitario Pere Virgili de Barcelona, el Hospital Universitario de Navarra de Pamplona y el Instituto Catalán de Oncología de Girona.

Evaluación de la fragilidad

Al inicio del estudio, los pacientes fueron evaluados mediante tres herramientas distintas de valoración de la fragilidad (SPPB, la herramienta de cribado G8 e Índice de Fragilidad IF-VIG). Posteriormente, los investigadores realizaron un seguimiento durante un año para determinar los resultados de supervivencia.

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Observaron que los pacientes identificados como frágiles presentaban más del doble de riesgo de muerte que los pacientes no frágiles, incluso después de tener en cuenta la edad, el sexo, el nivel educativo, la carga de comorbilidad, el estado funcional basal y la localización del tumor primario. “La fragilidad es un indicador mucho más útil que la edad cronológica a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Nos permite evaluar la reserva fisiológica y funcional de cada persona y adaptar el tratamiento a su situación real”, explica Marco Inzitari, director general del Parque Sanitario Pere Virgili, corresponsable del grupo de Investigación en Envejecimiento, Fragilidad y Transiciones en Barcelona del VHIR e investigador principal del proyecto PROFIT.

Según el especialista, dos personas de la misma edad pueden presentar una resiliencia muy diferente frente al cáncer y diferentes capacidades para tolerar el tratamiento oncológico. Incluso a una edad avanzada, algunas personas mayores mantienen una buena reserva funcional y pueden beneficiarse de terapias más intensivas, mientras que otras, aunque sean más jóvenes, pueden presentar una fragilidad significativa, lo que hace más apropiadas estrategias terapéuticas menos agresivas, con un mayor énfasis en el confort y la calidad de vida. “Las decisiones terapéuticas no deberían estar determinadas únicamente por la edad o por el tipo y características del cáncer, sino por la reserva fisiológica, la capacidad y el estado funcional de cada persona y su nivel de fragilidad”, subraya Inzitario.