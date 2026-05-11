El temblor no se halla presente en un tercio de pacientes con párkinson

El neurólogo del madrileño Hospital Universitario Los Madroños de Brunete, el doctor Iván Iniesta, subrayó que, “en uno de cada tres pacientes de párkinson, el temblor no está presente”, ante lo que este centro recordó otros síntomas sutiles que pueden anticipar el diagnóstico de esta patología.

“La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico de origen desconocido que afecta a unas 135.000 personas en España”, manifestó, tras lo que señaló que “su principal característica es la bradicinesia o lentitud en el movimiento, que se asocia a rigidez y a temblor de reposo”. “Típicamente, comienza afectando a un lado del cuerpo provocando lentitud, torpeza y rigidez”, explicó.

No obstante, el Hospital Universitario Los Madroños explicó otros síntomas, como la pérdida de olfato, que es una de las señales más tempranas, aunque puede también ocurrir asociada a otros trastornos. También destacó los trastornos del sueño.

“Provoca agitación nocturna con sueños vívidos o pesadillas, acompañadas de alteraciones en el movimiento, siendo frecuente hablar o gesticular durante la noche”, señaló Iniesta. Junto a ello, es probable una sensación de cansancio continuo no relacionada con el esfuerzo, y el estreñimiento.

Además, se producen cambios en el estado de ánimo, ya que puede aparecer apatía, ansiedad y depresión. “Es habitual que estos síntomas se atribuyan a factores psicológicos o al propio envejecimiento, si bien pueden formar también parte del inicio de la enfermedad o de una reacción adaptativa a la misma”, declaró este especialista.

Dificultades cognitivas

Otros síntomas posibles son las dificultades cognitivas leves, como problemas de atención, concentración y una mayor lentitud en el pensamiento; y los cambios en la voz y la expresión. “El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es eminentemente clínico, es decir, basado en la anamnesis y en el examen neurológico”, sostuvo Iniesta, que agregó que, “en muchos casos, los primeros síntomas pueden ser sutiles, no motores y difíciles de identificar”.

“A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson existen tratamientos eficaces que, aunque no son curativos, pueden ayudar a controlar los síntomas”, y “administrada en comprimidos, la levodopa se transforma en dopamina dentro del cerebro, siendo la pérdida de neuronas que contienen este neurotransmisor lo que provoca esta enfermedad neurodegenerativa”.

Beneficios de herramientas digitales

Las herramientas digitales que estimulan la cognición global -como NeuronUP- pueden ser beneficiosas para personas con Parkinson, ya que mejoran funciones como la memoria y la atención, e introducen biomarcadores para medir la evolución y los cambios en la conectividad cerebral, según un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

Este análisis se desarrollló durante 24 semanas y mostró que las dos intervenciones tecnológicas aplicadas a los pacientes, además de mejorar la cognición, eran beneficiosas para el funcionamiento diario y la calidad de vida percibida.

Estas plataformas ofrecen ejercicios personalizados y funcionales que se adaptan al nivel del paciente para mejorar funciones como “las funciones ejecutivas, atención, memoria, lenguaje y cognición social”.

La neuropsicóloga de NeuronUP, Valeria Medina, comentó que este tipo de investigaciones ayudan a desarrollar herramientas como NeuronUP que “abren nuevas vías para mejorar la autonomía de los pacientes”.