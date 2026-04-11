Labor de concienciación en el CHUO por el Día Mundial del Parkinson

El Centro Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) organizó este viernes una mesa de concienciación sobre la enfermedad del Parkinson que contó con la presencia de miembros de la Asociación Ourensana de Esclerósis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Raras (Aodemper), así como profesionales del equipo de Neurología del CHUO.

La iniciativa tuvo como objetivo promover el diálogo social en torno al Parkinson, desmontar mitos y proporcionar herramientas que ayuden tanto a pacientes como a familiares, a afrontar mejor los retos asociados al diagnóstico y progreso de una enfermedad socialmente percibida como un deterioro agudo de la autonomía personal.

“Agora temos moitas máis ferramentas que antes. O que intentamos é compensar esa sustancia que non funciona ben con medicamentos. Tamén hai outras ferramentas como as cirurxías e as bombas de medicación do párkinson. Esperamos que no futuro próximo haxa outro tipo de medicamentos para curar a enfermidade, asociados ao avance das novas tecnoloxías. Unha estratexia tamén moi importante é o exercicio e a rehabilitación: tratándose dunha enfermidade do movemento, é esencial traballar ese movemento, porque as persoas que practican actividade física evolucionan moito mellor”, explicó Carmen Meiras, neuróloga del CHUO experta en las manifestaciones de la enfermedad.

Contra mitos y prejuicios

Por su parte, Paula Villar, trabajadora social de Aodemper, recordó que la entidad agrupa a 200 socios en Ourense. Además, destacó que la asociación “gestiona fondos privados y públicos destinados a mejorar la condición de las personas afectadas, ofreciendo información de gran valor para combatir los mitos y prejuicios que aún persisten sobre lo que significa vivir y convivir con esta enfermedad”.