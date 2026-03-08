Este es el tiempo exacto que deberías dormir para evitar la diabetes: resistencia a la insulina

Un estudio observacional de la Universidad de Nantong, publicado en la revista BMJ Open Diabetes Research & Care, sugiere que dormir unas 7 horas y 18 minutos cada noche podría ser el punto óptimo para reducir el riesgo de Resistencia a la insulina, considerada precursora de la Diabetes tipo 2.

El análisis incluyó datos de 23.475 participantes de entre 20 y 80 años procedentes de la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) entre 2009 y 2023. Los investigadores analizaron la relación entre la duración del sueño y la tasa estimada de eliminación de glucosa (eGDR), un indicador fiable de la resistencia a la insulina.

Los resultados revelaron una curva en forma de U invertida entre las horas de sueño y la eGDR, situando el punto óptimo en 7 horas y 18 minutos. Dormir menos que ese tiempo se asoció con mejoras metabólicas a medida que aumentaba el descanso, mientras que superar ese umbral se vinculó con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, especialmente en mujeres y en personas de entre 40 y 59 años.

El estudio también analizó el llamado sueño de recuperación del fin de semana. En quienes dormían menos del tiempo óptimo durante la semana, recuperar entre una y dos horas el fin de semana se relacionó con una mejor regulación de la glucosa. Sin embargo, en las personas que ya dormían más del umbral recomendado, recuperar más de dos horas adicionales se asoció con un mayor deterioro del metabolismo de la glucosa.

Los investigadores señalan que podría existir una relación bidireccional entre el sueño y el metabolismo, ya que las alteraciones glucémicas pueden afectar a los patrones de descanso y, a su vez, un sueño irregular puede empeorar la salud metabólica.

Aun así, advierten de que se trata de un estudio observacional, basado en datos de sueño autodeclarados, por lo que no permite establecer una relación directa de causa y efecto. Pese a ello, los autores consideran que los resultados sugieren que los patrones de sueño podrían ser un factor relevante en la regulación metabólica y en la prevención de la diabetes.