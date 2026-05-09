La poca empatía de algunos taxistas hacia el autismo en Ourense

Al igual que hay muchos taxistas que tienen muchísima empatía con los autistas, parece ser que en la ciudad de Ourense hay muchos otros que no.

Por la condición de mi hijo, somos usuarios del servicio de taxi con mucha frecuencia, muchos sabréis quiénes somos... y tenemos grandes amigos del sector. Ya no es la primera, ni la segunda vez que recibimos malas caras cuando nuestro hijo se sube al taxi. Intentamos que lo haga de la forma más adecuada, muchos darán fe de ello, pero además de autista es un niño y es inevitable que toque con su pie el digno coche. Si no quieres que te manchen el coche, no trabajes con él. Y más cuando se te dice por la cara que pones que es autista, no repliques con bufidos y más malas caras... es autista, no idiota; escucha y ve, y se da cuenta de las cosas.

Quizá alguno debería bajarse un poco a la tierra y formarse más. Trabajáis con personas, ya no hablo solo de que tengan un tipo de condición diferente. En ese taxi había más niños, y los niños, por muy neurotípicos o educados que sean, se mueven, aunque a alguno no les parezca muy bien. Qué pena que haya que seguir denunciando este tipo de cosas todavía.

Andrea Gómez Estévez(Ourense)