La tuberculosis repunta en España: qué es, cómo detectarla y preguntas frecuentes

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que, a pesar de los avances médicos, sigue siendo un problema de salud global. En este artículo encontrarás una guía completa y optimizada para SEO sobre qué es la tuberculosis, cómo detectarla, sus síntomas, tratamiento y prevención.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones (tuberculosis pulmonar), aunque también puede dañar otras partes del cuerpo como los riñones, el cerebro o la columna vertebral.

Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando pequeñas partículas que contienen la bacteria.

¿Cómo se contagia la tuberculosis?

La tuberculosis se propaga a través del aire, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. Algunos puntos clave:

No se transmite por compartir alimentos o utensilios

No se contagia por contacto físico (dar la mano, abrazar)

El riesgo aumenta con la exposición prolongada a una persona infectada

Síntomas de la tuberculosis

Los síntomas pueden desarrollarse lentamente y, en algunos casos, pasar desapercibidos al inicio. Los más frecuentes son:

Tos persistente durante más de 2 o 3 semanas

Fiebre leve

Sudores nocturnos

Pérdida de peso sin causa aparente

Fatiga o debilidad constante

Tos con sangre (en fases avanzadas)

¿Cómo detectar la tuberculosis?

El diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones y frenar el contagio. Las principales pruebas son:

1. Prueba de la tuberculina (Mantoux)

Consiste en una pequeña inyección bajo la piel para evaluar la reacción del sistema inmunológico.

2. Análisis de sangre (IGRA)

Detecta la respuesta del organismo frente a la bacteria.

3. Radiografía de tórax

Permite identificar posibles lesiones pulmonares.

4. Análisis de esputo

Se examina la mucosidad expulsada al toser para confirmar la presencia de la bacteria.

Tipos de tuberculosis

Existen dos formas principales:

Tuberculosis latente : la bacteria está en el cuerpo, pero no hay síntomas ni contagio.

Tuberculosis activa: aparecen síntomas y la enfermedad puede transmitirse a otras personas.

¿La tuberculosis tiene cura?

Efectivamente, la tuberculosis es una enfermedad curable. El tratamiento se basa en una combinación de antibióticos durante un período de entre 6 y 9 meses.

Es fundamental:

Completar todo el tratamiento

No interrumpir la medicación

Seguir las indicaciones médicas

El abandono del tratamiento puede provocar recaídas y resistencia a los medicamentos.

¿Cómo prevenir la tuberculosis?

Para reducir el riesgo de contagio, se recomienda:

Mantener una buena ventilación en espacios cerrados

Cubrirse al toser o estornudar

Usar mascarilla en entornos de riesgo

Realizar controles médicos si ha habido exposición

Vacunación con BCG en poblaciones de riesgo

Preguntas frecuentes sobre la tuberculosis

¿Es una enfermedad mortal?

Puede serlo si no se trata, pero con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, la mayoría de las personas se recupera.

¿Quién tiene mayor riesgo de contraerla?

Personas con sistema inmunológico debilitado

Personas con VIH

Personas en situación de hacinamiento

Personal sanitario

¿Se puede tener tuberculosis sin síntomas?

Sí, en la forma latente no hay síntomas, pero la bacteria permanece en el organismo.

Conclusión

La tuberculosis sigue siendo una enfermedad relevante, pero también prevenible y curable. La clave está en la detección temprana, el tratamiento adecuado y la prevención. Con información clara y medidas correctas, es posible controlar su propagación y proteger la salud individual y colectiva.