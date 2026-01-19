580 voluntarios en la provincia de Ourense en el debut del estudio Sincigal

La respuesta de los ourensanos al llamamiento del Sergas para la participación voluntaria en el ensayo Sincigal fue inmediata, con un total de 580 asistentes en toda la provincia durante la jornada inaugural de este sábado en un estudio destinado a evaluar la eficacia de la vacuna -ya aprobada- frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos. De la suma de voluntarios 446 participaron en el Hospital Universitario de Ourense (CHUO), 71 en el hospital de Verín y 63 en el de O Barco de Valdeorras.

En el conjunto de Galicia, 5.423 personas acudieron este sábado a alguno de los 14 hospitales públicos de Galicia habilitados para el ensayo. La mayor afluencia se produjo en el área sanitaria de A Coruña y Cee, con más de 1.100 participantes.

“É un auténtico orgullo para a Xunta de Galicia comprobar, unha vez máis, como as galegas e galegos responden ao chamamento da súa saúde pública”, resaltó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayando que “a resposta foi realmente abrumadora, superáronse todas as expectativas”.

Desde la Consellería recuerdan que la participación en el ensayo sigue abierta, más allá de las pruebas extraordinarias de este sábado y domingo. Las personas mayores de 18 años que no pudieron acudir durante el fin de semana podrán hacerlo sin cita previa en los hospitales participantes, en horarios de lunes a viernes, así como en los centros de salud adheridos al programa hasta el próximo 31 de enero.

En el CHUO el horario es de 9,00 a 15,00 horas los lunes, miércoles y viernes, mientras que cambia a la tarde los martes y los jueves, donde los voluntarios podrán participar de 15,00 a 21,00 horas. En los centros de salud de Verín y O Barco de Valdeorras se establece un horario fijo de 10,00 a 14,00 horas.