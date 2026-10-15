La lengua azul se extiende a Ourense con el contagio de una vaca en una granja de San Amaro

La enfermedad de la lengua azul avanza en Galicia con la confirmación de un nuevo foco en la provincia de Ourense. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha ratificado el contagio de un bovino en una explotación ganadera de San Amaro por el serotipo 8 del virus, lo que ha llevado a la Consellería do Medio Rural a trasladar la alerta inmediata al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata del primer caso de este serotipo registrado en territorio ourensano durante la actual temporada y el sexto foco confirmado en Galicia en 2026 desde que finalizó en abril el letargo invernal del mosquito transmisor (el insecto del género Culicoides). La localización rápida del contagio fue posible gracias a la vigilancia de los propios trabajadores de la granja, que alertaron a los servicios veterinarios autonómicos al sospechar de la presencia de la enfermedad en el animal.

Ante este goteo de casos, la Xunta insiste en pedir a los ganaderos que protejan a sus animales. Aunque España suprimió la vacunación obligatoria en 2025 al abandonar el programa estatal de erradicación, el Gobierno gallego recomienda inmunizar a bovinos y ovinos de forma voluntaria para evitar restricciones y frenar el avance del virus. Los profesionales pueden adquirir los tratamientos en los canales comerciales habituales mediante prescripción veterinaria.

Para facilitar este blindaje, Medio Rural mantiene el reparto gratuito de vacunas contra el serotipo 4 para vacas y ovejas, así como contra los serotipos 3 y 8 exclusivamente para el ganado ovino, ya que esta especie sufre cuadros clínicos mucho más graves que el vacuno. El año pasado, los serotipos 3 y 8 ya circularon por las cuatro provincias gallegas, mientras que el tipo 4 logró mantenerse a raya precisamente por la barrera inmunológica que dejaron las campañas de vacunación previas.