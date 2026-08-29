San Amaro rescata el espíritu castrexo en su V Festival Celta

San Amaro revivirá el espíritu castrexo el próximo 5 de septiembre con la celebración de la quinta edición de su Festival Celta, que tendrá como escenario principal el Castro de San Cibrao de Lás, un enclave privilegiado para volver a disfrutar de esta tradición festiva.

El yacimiento arqueológico se convierte así en uno de los grandes protagonistas de una cita que crece cada año con el objetivo de consolidarse como un evento cultural de referencia en torno a este enclave histórico de Galicia. El Concello ha expresado su voluntad de que esta celebración contribuya a poner en valor el patrimonio castrexo y atraer visitantes interesados en descubrir uno de los asentamientos arqueológicos más relevantes de Galicia, así como también la historia de quienes lo habitaron.

Programa

La jornada arrancará a las 12,30 horas y ofrecerá actividades de forma ininterrumpida hasta la noche. La animación de Dar Trela Teatro acompañará la jornada, que incluirá dos recreaciones de lucha castrexa y diversos talleres de artesanía tradicional. A las 17,00 horas tendrá lugar la experiencia inmersiva de “O Canto Primal”, mientras que a las 20,00 horas, coincidiendo con el atardecer, llegará uno de los momentos más especiales con la Oración Celta y una nueva sesión de canto primal.

Por otro lado, el apartado musical contará con las actuaciones de Gaelok, Uxía Pedreira, Acordeireta y Os Melidaos, que pondrán ritmo a la celebración a lo largo del día.

A las 15,00 horas será el turno del xantar castrexo, con la posibilidad de reservar la comida oficial o llevar la propia. Por la tarde, a las 17,30 horas, los más pequeños podrán descubrir el mundo castrexo con “Lansbrica, a cidade dos nen@s”. La jornada llegará a su tramo final a las 21,00 horas, con una degustación de porco celta.