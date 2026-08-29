Ourense yincana andante

Recientemente tras el anunciado y más que necesario asfaltado de numerosas calles de la ciudad, por parte de la administración autonómica fundamentalmente, lo cual siempre es una buena noticia, cabe resaltar la inexplicable creación de tres pasos de peatones sobreelevados en la calle del Progreso, ya plagada de semáforos y de un tráfico propio de Ciudad de México en muchas ocasiones, donde alcanzar altas velocidades es como pretender que un tren llegue puntual.

Controlar la velocidad es necesario, pero actuaciones como esta y otras peores realizadas por el Concello, como la reciente instalación de la tercera banda sonora en Celso Emilio Ferreiro, una calle de subida pronunciada con varios semáforos y en sentido único, hace desconfiar hasta al más confiado del criterio que siguen este tipo de elementos.

A estas alturas nadie discute la necesidad de tomar medidas para garantizar la seguridad de los peatones en determinados casos, si bien de eso al exceso de celo con el que se instalan muchos de estos elementos da que pensar, y no solo es el cuánto sino el cómo, ya que en los últimos años han proliferado numerosos badenes que incumplen la normativa al respecto como en la calle Serra Martiñá o en la Pablo Iglesias.

Debe tenerse en cuenta el paso de los servicios de emergencias cuando se disponen estos elementos, que al fin y al cabo son quienes más los sufren, ir en ambulancia por una calle repleta de badenes cuando la vida corre peligro no parece el mejor plan.

Calmado del tráfico sí pero no así.

Jaime Godás Della Ripa (Ourense)