Finaliza un Ouren Sound Fest con récord de asistencia

Decenas de niños disfrutaron ayer del mago Dani García en la Praza de Pereiro de Aguiar.

Tras dos días de disfrute con la mejor música del panorama indie, rock y pop del nacional, la undécima edición del Ouren Sound Fest se despidió definitivamente ayer con un jornada diferente dedicada a los niños que pudieron disfrutar de una actuación mágica de Dani García Ilusionista en la Praza de Pereiro de Aguiar.

Este evento, en claro auge, llega a su fin dejando una sensación de vacío

Este evento, en claro auge, llega a su fin dejando una sensación de vacío y ya de nostalgia entre los espectadores, ya con ganas de la duodécima edición, pero con ganas de tomar con toda la energía musical el verano tras vivir la gran primera muestra de la temporada de festivales de Galicia, como bien dice su lema “A Primeira Festa”.

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El balance ofrece datos positivos: entradas agotadas desde el jueves, el 60% de los asistentes llegaron fuera de Ourense, más de 7.000 personas cada día y un retorno económico de 2.500.000 euros. El campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de San Cibrao pudo absorber a los miles de asistentes y consolidó al festival como una atracción nacional.

Un público que respondió ante un cartel que mereció la pena, pudiendo disfrutar en Ourense de la élite musical nacional

Ni la alerta amarilla por altas temperaturas en el arranque del viernes, ni la tormenta eléctrica que llegó esa misma noche y que regresó la noche siguiente consiguieron frenar las ganas de un público que respondió ante un cartel que mereció la pena, pudiendo disfrutar en Ourense de la élite musical nacional a través de grupos como Siloé o la M.O.D.A., clásicos intergeneracionales como Duncan Dhu o grupos y artistas emergentes como Carlos Ares, una de las revelaciones del festival, o Alcalá Norte, lo que abrió el espectáculo a un público de todas las edades, variando entre un ambiente de grupos de jóvenes y familias.

Tras la resaca musical, ayer a las 12,00 horas el mago Dani García divirtió a decenas de niños en la Praza de Pereiro de Aguiar, después de que Tarabela no pudiese actuar por cuestiones de salud. El festival se cerró así dejando una amplia variedad de actividades.