¿Sabe usted que la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, está de celebración? ¿Que el municipio ya se encuentra cerca de alcanzar la inédita cifra de 6.000 habitantes? ¿Que con el nacimiento de Enma, la alcaldesa comunicó que la familia de cibrenses es ya de 5.967 personas? ¿Que ante el incremento poblacional se ve cada vez más necesario la construcción de un colegio, una reclamación a voces?

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