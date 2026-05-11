Arde la instalación eléctrica de la fachada de una nave en San Cibrao
SIN HERIDOS
La instalación eléctrica de la fachada de una nave del Polígono industrial de San Cibrao das Viñas prendió en la tarde de este lunes, 11 de mayo, sin tener que lamentar heridos
En la tarde de este lunes, 11 de mayo se informó de un incendio industrial en el polígono de San Cibrao das Viñas. La instalación eléctrica de la fachada de una de las naves del polígono prendió fuego sin que se tuvieran que lamentar heridos.
Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Urxencias Sanitarias y GES de Pereiro de Aguiar.
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