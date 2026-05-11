Arde la instalación eléctrica de la fachada de una nave en San Cibrao

La fachada que prendió fuego en el polígono de San Cibrao

En la tarde de este lunes, 11 de mayo se informó de un incendio industrial en el polígono de San Cibrao das Viñas. La instalación eléctrica de la fachada de una de las naves del polígono prendió fuego sin que se tuvieran que lamentar heridos.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Urxencias Sanitarias y GES de Pereiro de Aguiar.