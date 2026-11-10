Arrancan las obras de ampliación del Polígono de San Cibrao das Viñas

Las obras para ampliar el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas ya están en marcha. Según ha confirmado a este periódico la Consellería de Economía e Industria, los trabajos han comenzado sobre el terreno y se centran en la tala de arbolado, el desbroce y la limpieza de vegetación para despejar los terrenos que acogerán el nuevo suelo empresarial. La actuación se desarrolla en la zona entre el límite actual del Polígono y el Parque Tecnolóxico (Tecnópole), al lado del núcleo de Valiñas, un espacio que sumará 341.542 metros cuadrados para atender la demanda empresarial en un recinto con el suelo disponible casi agotado.

El proyecto dividirá este nuevo ámbito en cinco grandes manzanas pensadas para adaptarse a las demandas de cada compañía, con parcelas modulables de entre 1.400 y 68.000 metros cuadrados. La ordenación urbanística incluye también una completa red de viales interiores con glorietas para regular el tráfico pesado, amplias áreas de aparcamiento, zonas destinadas a equipamientos públicos y una franja verde perimetral concebida como pantalla de separación frente a las casas colindantes. Las obras de urbanización corren a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Prace y Lantania por un importe de 9.069.519 euros (sin IVA). Con un plazo de ejecución de 18 meses, los trabajos concluirán previsiblemente a mediados de 2028, lo que permitirá sacar las parcelas a concurso público a lo largo de ese mismo año.

Aluvión de peticiones

Para la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, el inicio de las obras supone “una noticia muy importante para el municipio y para toda la provincia” al marcar el arranque de “la cuenta atrás para tener más suelo disponible a un precio competitivo”. La regidora explica que las pocas fincas vacantes en el polígono actual están en manos privadas con precios por metro cuadrado muy elevados, un factor que frenaba muchas operaciones. Además del terreno, Novoa señala que a la hora de implantarse las compañías miran “el coste del suelo, si hay vivienda, el coste del agua, si hay cantidad de agua y el tema energético”.

Pese a estas exigencias técnicas y a que la venta oficial no se ha abierto, el Concello ha recibido tantas solicitudes que la práctica totalidad del suelo previsto ya está demandada y remitida a la sociedad autonómica Xestur. Según detalla la alcaldesa, las parcelas saldrán a concurso público y las sobrantes pasarán a adjudicación directa. Aunque calcula que la actividad en las naves tardará aún “dos años o dos años y pico”, Novoa defiende la urgencia del proyecto porque “las empresas quieren ir a donde hay suelo industrial disponible”.