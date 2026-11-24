¿Sabe usted que Artur Yuste es el nuevo presidente de los empresarios del Polígono de San Cibrao?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el director del Grupo Cuevas preside la AEPI
¿Sabe usted que soplan vientos de cambio en la sede de los empresarios del Polígono se San Cibrao das Viñas? ¿Que después de darle unas vueltas y recibir numerosos empujoncitos para que se animase a dar el paso, Artur Yuste, director general del Grupo Cuevas, decidido optar a la presidencia de la asociación? ¿Que todo pinta que su candidatura será la única e irá bien armada?
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