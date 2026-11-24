¿Sabe usted que soplan vientos de cambio en la sede de los empresarios del Polígono se San Cibrao das Viñas? ¿Que después de darle unas vueltas y recibir numerosos empujoncitos para que se animase a dar el paso, Artur Yuste, director general del Grupo Cuevas, decidido optar a la presidencia de la asociación? ¿Que todo pinta que su candidatura será la única e irá bien armada?

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