La caída de cientos de botellines provoca retenciones en San Cibrao das Viñas

La pérdida de mercancía de un camión ha provocado retenciones este martes en la carretera OU-320, a su paso por el municipio de San Cibrao das Viñas, tras dejar un rastro de cientos de botellines de cristal esparcidos por la calzada.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, minutos antes de las 8,00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que un vehículo de transporte se encontraba detenido en una rotonda tras perder parte de su carga. El rastro del vidrio ocupaba un carril, dificultando la circulación y generando retenciones en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, junto con personal de limpieza y mantenimiento de la vía, en este caso, la Axencia Galega de Infraestruturas. También fueron movilizados los bomberos de San Cibrao das Viñas y GES de Pereiro de Aguiar, que colaboraron en las labores para retirar la mercancía y asegurar la vía.

A pesar del aparatoso incidente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración, ya que el camión no llegó a colisionar con ningún otro vehículo. La situación quedó en un problema de tráfico derivado de la pérdida de la carga, que fue resuelto tras el trabajo en la zona de los cuerpos de seguridad.