La caída de purín de un camión al asfalto en Barbadás derivó en un accidente en la A-52: dos heridos y un carril cortado
ACCIDENTE DE TRÁFICO
La perdida de la carga de purín de un camión derivó en un accidente de tráfico por salida de vía en la A-52 a su paso por Barbadás, con dos personas heridas como resultado
La caída de carga de purín de un camión derivó un accidente de tráfico en la A-52 a su paso por Barbadás que dejó dos personas heridas. A las 13:46 horas del mediodía de este jueves un vehículo se salía de la vía por el margen derecho entre el punto kilométrico 224 y el 226 de la autovía como consecuencia de este vertido. La pérdida de purín afecta a casi un kilómetro de la carretera.
Los dos heridos fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de San Cibrao, Protección Civil de Barbadás, GES de Pereiro de Aguiar y Guardia Civil de Tráfico.
El accidente provocó la interrumpción de uno de los carriles, el que va sentido a Vigo, mientras se producen las labores de limpieza y restauración del pavimento.
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