¿Sabe usted que los camiones de Finsa van dejando miguitas de pan como Pulgarcito?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, en boca cerrada tras los camiones de Finsa no entran virutas
¿Sabe usted que es costumbre arraigada que los camiones de Finsa salgan de sus instalaciones en el Polígono dejando una nube de polvo, virutas y, en no pocas ocasiones, trozos de madera? ¿Que la estela va sembrando de residuos la carretera principal del área empresarial hasta la rotonda de salida sin que nadie de la factoría se preocupe de limpar? No. Se lo papan quienes conducen por allí a diario. Una porcallada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
2,4 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO
Más de 14.000 personas llenaron el Ouren Sound Fest
BALANCE DEL OSF
Finaliza un Ouren Sound Fest con récord de asistencia
UNA GRAN JORNADA MUSICAL
Primera jornada del Ouren Sound Fest: El calor aprieta, los truenos responden
Lo último
22 BODEGAS
XXVII Feira do Viño de Valdeorras
DIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Enfermedades neurodegenerativas: la conexión virus‑cerebro
23 NUEVAS PARCELAS
Xinzo de Limia, a la espera para usar la ampliación de su polígono