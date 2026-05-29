¿Sabe usted que los camiones de Finsa van dejando miguitas de pan como Pulgarcito?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, en boca cerrada tras los camiones de Finsa no entran virutas

¿Sabe usted que los camiones de Finsa van dejando miguitas de pan como Pulgarcito?
¿Sabe usted que los camiones de Finsa van dejando miguitas de pan como Pulgarcito?

¿Sabe usted que es costumbre arraigada que los camiones de Finsa salgan de sus instalaciones en el Polígono dejando una nube de polvo, virutas y, en no pocas ocasiones, trozos de madera? ¿Que la estela va sembrando de residuos la carretera principal del área empresarial hasta la rotonda de salida sin que nadie de la factoría se preocupe de limpar? No. Se lo papan quienes conducen por allí a diario. Una porcallada.

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