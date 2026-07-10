A la “caza” del falso delincuente entre sirenas, gritos y aplausos en Ponte Noalla

La exhibición de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia en Ponte Noalla (San Cibrao) se ha consolidado como una cita fija en el calendario cada mes de julio. Esta actividad, impulsada por el Concello, permitió que 211 niños de campamentos de la zona y 26 monitores conociesen ayer de primera mano cómo trabajan agentes o bomberos y el material que emplean en el día a día de su trabajo.

Al ser la última demostración de este tipo antes del parón por el verano, el despliegue ayer fue mayúsculo. Como es habitual, una de las fascinaciones de los jóvenes fue montar en los vehículos. El menú fue variado: camión de bomberos, furgón de la Guardia Civil de traslado de presos, turismo de la Policía Nacional e incluso un coche militar. También había motos para los amantes de las dos ruedas. Por todos ellos pasaron los pequeños haciendo en Ponte Noalla un concierto de sirenas policiales, aunque no precisamente compasado.

Los niños quedaron fascinados tanto con los caballos como con los perros del servicio cinológico

No solo pudieron inspeccionar los medios terrestres, también vieron de cerca una moto acuática usada para vigilancias en el mar. Sin embargo, no siempre se patrulla a bordo de un vehículo. En algunos entornos los agentes utilizan caballos y precisamente una de estas unidades de la Guardia Civil fue de las que más llamó la atención a los jóvenes, que pudieron conocer de cerca a los equinos.

Los niños también se hicieron amigos de dos perros del servicio cinológico, uno experto en detección de drogas y otro de un año de edad que está en formación para detectar armas.

Los vehículos, éxito seguro en las exhibiciones. | Xesús Fariñas

Exhibición con detención

Pero, sin duda, el plato fuerte de la jornada llegó con la demostración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC). Los jóvenes pudieron ver una simulación de cómo actúan los agentes ante una actuación que requiere de una persecución policial.

El falso delincuente huyó a bordo de una furgoneta y dos coches policiales le cortaron el paso. Una vez lograron parar el vehículo, arrestaron a su ocupante ante los aplausos de los niños.