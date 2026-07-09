Galería | Los niños toman Ponte Noalla en una gran exhibición de policías, bomberos y Guardia Civil, en fotos

Ponte Noalla, en el municipio de San Cibrao das Viñas, volvió a convertirse en el punto de encuentro entre los más pequeños y los profesionales que velan por la seguridad y las emergencias

La exhibición de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia volvió a reunir este jueves a cientos de niños en Ponte Noalla (San Cibrao), donde pudieron conocer de cerca vehículos, equipos y demostraciones de los distintos cuerpos.

La jornada permitió a los asistentes subir a camiones de bomberos, coches patrulla y vehículos militares, además de conocer a los perros del servicio cinológico y a los caballos de la Guardia Civil. El momento más aplaudido fue la simulación de una persecución y detención realizada por la USECIC, que puso el broche final a una actividad ya consolidada en el calendario estival del municipio.