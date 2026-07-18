San Cibrao das Viñas refuerza el área comercial del polígono

El área comercial del polígono de San Cibrao das Viñas continúa consolidándose como uno de los principales focos de actividad comercial de la provincia de Ourense. Tras la apertura este viernes, 17 de julio, de la nueva tienda JYSK, la cadena Pepco ultima la puesta en marcha de su establecimiento, ubicado justo al lado del nuevo comercio de mobiliario y descanso.

Con esta incorporación, el parque comercial da un nuevo paso en su crecimiento y, a partir del próximo jueves, contará con cinco grandes operadores en funcionamiento: Pepco, JYSK, Obramat, Burger King y MGI. Una concentración de marcas que refuerza el atractivo de esta zona para los consumidores y confirma el impulso que está experimentando el área comercial del polígono.

El Concello de San Cibrao das Viñas ha destacado en distintas ocasiones la importancia de este desarrollo comercial, que contribuye a dinamizar la actividad económica del municipio, generar empleo y atraer nuevos visitantes. La llegada de nuevas enseñas se suma a la oferta ya existente en el entorno, donde también opera MGI, ampliando las opciones de compra para los vecinos de la comarca y para quienes se desplazan desde otros puntos de la provincia.

La apertura de Pepco permitirá incorporar una amplia oferta de productos para el hogar, decoración, moda y artículos infantiles a precios competitivos, complementando la propuesta comercial del resto de establecimientos de la zona.

El crecimiento de este espacio comercial confirma la transformación del polígono de San Cibrao das Viñas en un referente para las grandes superficies y cadenas nacionales, consolidando un área comercial reforzada que continúa ganando peso en el mapa del comercio de la provincia.