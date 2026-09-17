Un coche pierde los frenos y se empotra contra un camión en la A-52 a la altura de San Cibrao

Una colisión entre un coche y un camión se ha saldado sin heridos este jueves, 17 de septiembre, en el kilómetro 223,9 de la A-52, a la altura de San Cibrao das Viñas y en sentido Ourense. Fue el propio camionero quien alertó del incidente, informando de que el conductor del turismo perdió los frenos y colisionó contra su vehículo.

El accidente afectó a la circulación de forma temporal. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y personal de mantenimiento de carreteras.