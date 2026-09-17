Un coche pierde los frenos y se empotra contra un camión en la A-52 a la altura de San Cibrao

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un fallo en los frenos de coche provocó una colisión contra un camión en la autovía, un accidente que no dejó heridos pero que afectó temporalmente a la circulación

El punto kilómetrico 223,99 de la A-52 a su paso por San Cibrao
El punto kilómetrico 223,99 de la A-52 a su paso por San Cibrao | DGT

Una colisión entre un coche y un camión se ha saldado sin heridos este jueves, 17 de septiembre, en el kilómetro 223,9 de la A-52, a la altura de San Cibrao das Viñas y en sentido Ourense. Fue el propio camionero quien alertó del incidente, informando de que el conductor del turismo perdió los frenos y colisionó contra su vehículo.

El accidente afectó a la circulación de forma temporal. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

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