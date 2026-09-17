PELIGROSA INCORPORACIÓN
Dos heridos en un accidente de tráfico tras una colisión frontal en la N-525 en Sandiás
PELIGROSA INCORPORACIÓN
Dos personas resultaron heridas de carácter leve este jueves tras sufrir una colisión frontolateral entre un Seat Ibiza y un Volkswagen Polo en la carretera N-525, a su paso por el Concello de Sandiás. El accidente se produjo alrededor de las 8,10 horas, a la altura del kilómetro 209,5, coincidiendo con la incorporación hacia la autovía A-52.
Según las primeras informaciones, el turismo que circulaba por la carretera nacional en dirección a Ourense impactó contra el vehículo que trataba de incorporarse a la vía rápida. El fuerte golpe provocó que uno de los automóviles saliese despedido unos cien metros hacia el margen contrario de la calzada.
Hasta el punto del accidente se desplazaron los servicios sanitarios, que atendieron a los dos afectados y los trasladaron en ambulancia. También intervinieron efectivos de la Guardia Civil y personal de Conservación de Carreteras.
El siniestro provocó retenciones en la N-525 hasta pasadas las 10,00 horas, afectando a la circulación en una vía que registra un elevado volumen de tráfico durante las primeras horas de la mañana por los desplazamientos laborales.
La circulación quedó finalmente restablecida después de que las grúas de asistencia retirasen los vehículos implicados y despejasen por completo los carriles afectados.
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