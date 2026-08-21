Condenado por liderar una célula de droga en Ourense

La redada policial del 9 de octubre de 2017 en una nave del Polígono de San Cibrao das Viñas ha tenido sentencia judicial casi nueve años después. El fallo de la Audiencia Nacional señala que este lugar era una célula de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en varias provincias españolas: Vitoria-León, Zamora-Valladolid, Burgos-Vizcaya, Barcelona, Asturias y Ourense.

Una conversación telefónica el 7 de agosto de 2017 puso a los investigadores tras la pista de la nave en San Cibrao. En ella, el máximo responsable de la célula ourensana, vecino de Madrid y de mote “Limpiabotas”, dialoga con otro de los miembros de la organización -el encargado de hacer las instalaciones eléctricas- y pactan que este último viajará hasta la provincia al día siguiente y hasta le explica que tiene que desviarse en la salida 224.

Ese mismo día, en una gasolinera, el hijo de “Limpiabotas” le entrega material al hombre que tenía que hacer la instalación clandestina en Ourense, quien es electricista y su alias es “Zapatones”. El 8 de agosto, a las 5,29 horas, comenzó el viaje hasta la provincia, parando en una tienda de alimentación de A Gudiña antes de llegar a San Cibrao.

En la salida 224, los esperaba un Renault Megane en el que viajaban al menos dos ocupantes de origen chino, los cuales al llegar a la nave, a las 11,30 horas, abrieron la puerta con llave y corrieron el portón metálico para que entrase el vehículo procedente de Madrid.

Redada policial

La redada de la Policía Nacional en la nave se produjo dos meses después, en octubre de 2017. Uno de los agentes que entró afirmó que en la planta inferior había una plantación de marihuana y muchas lámparas y ventiladores. “Todo estaba puenteado”, aseguró. Además, detalló que detuvieron a tres personas que estaban indocumentadas y que parecía que vivían allí, ya que había colchones para dormir y alimentos para comer. Además, para acceder tuvieron que tirar abajo la puerta porque estaba cerrada.

Los agentes encontraron en el piso de “Limpiabotas”, el líder de la célula ourensana, el contrato de la nave de San Cibrao. Él justificó este hallazgo afirmando que “los habrán dejado unos amigos que pasaban por la casa”. Para darle veracidad a esta versión, aseguró que alquilaba su piso a terceros, aunque no pudo dar los nombres de estas personas. Asimismo, dijo a los investigadores que no sabía dónde estaba Ourense y que no tenía conocimiento de plantas, solo de juntar azulejos.

Sin embargo, su versión no se la creyeron los magistrados y fue condenado a cinco años diez meses y quince días de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y a ocho meses de multa por un delito de defraudación del fluido eléctrico.

Además de él, fueron condenadas otras 10 personas por esta trama de tráfico de drogas, siendo la mayor pena de 6 años y nueve meses de prisión. La sentencia explica que la droga acababa finalmente en Reino Unido, a donde llegaba a través de empresas de mensajería camuflada entre objetos legales.