Los empresarios de San Cibrao renuevan directiva

Los empresarios del Polígono de San Cibrao elegirán un nuevo equipo directivo el próximo 2 de octubre. El actual presidente, José Antonio Rodríguez Araújo, cumple dos mandatos -ocho años- al frente de la Asociación y según marcan los estatutos dará paso a una nueva junta directiva. Araújo reconoce que se va satisfecho del trabajo realizado. “Solo en el último ejercicio se han comprometido más de 60 millones de euros en inversiones: la depuradora del Barbaña, por la que llevábamos 28 años esperando, la undécima ampliación del Polígono, el Centro de Ciberseguridad, los cargadores eléctricos y el parking de camiones”, enumera el portavoz empresarial.

A pesar de todo, también es consciente de que queda trabajo por hacer, “tenemos que conseguir paliar la falta de mano de obra y buscar una solución al transporte público hasta el Polígono o la Estación de mercancías”.

Problemas de transporte

Precisamente ha sido el transporte de viajeros uno de los puntos conflictivos, teniendo al alcalde de Ourense, como el blanco de las críticas. La junta directiva, en su último encuentro, tomó nota de las quejas recibidas tanto por parte de las propias empresas del polígono como de forma individualizada por los trabajadores a raíz de la modificación de la parada del autobús urbano que conecta la ciudad de Ourense con el entorno de San Cibrao das Viñas.

Hasta ahora la parada se localizaba en los límites de ambos municipios, en un lugar donde podían esperar resguardados en una marquesina. Tras la decisión unilateral del alcalde de Ourense “se ha creado una nueva ubicación que la aleja del parque empresarial y que la sitúa en una zona peligrosa para cruzar, dificultando considerablemente estos desplazamientos diarios”, lamentan los empresarios. La junta directiva trasladó este malestar al alcalde solicitando que reconsidere una decisión que afecta directamente a la movilidad de los trabajadores.

En esta misma línea, los empresarios reiteran una reivindicación histórica que entronca precisamente con el tema de las paradas, “que las líneas de autobús urbano de Ourense lleguen directamente al Polígono de San Cibrao.

Desde la Asociación consideran que resulta necesario adaptar los servicios de transporte público a la realidad de uno de los mayores núcleos de empleo de la provincia.