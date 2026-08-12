Un herido y trasladado tras una colisión en San Cibrao das Viñas
EN REBOREDO
Un conductor resulta herido tras una colisión entre dos vehículos en la localidad de Reboredo, en el municipio de San Cibrao das Viñas
Un conductor resultó herido y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica tras una colisión entre dos vehículos en San Cibrao das Viñas. El accidente ocurrió alrededor de las 14:49 horas de este miércoles, 12 de junio, en la localidad de Reboredo, en la carretera que va hacia Ponte Noalla, justo enfrente del bar O Mesón.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Pereiro de Aguiar.
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