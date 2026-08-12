Un día atrapados en Trives: los camiones de El Combo Dominicano esperan una grúa

Casi un día después, los dos camiones de la conocida orquesta El Combo Dominicano continúan atrapados en Trives, a la espera de una grúa de grandes dimensiones que permita realizar las maniobras necesarias para retirar uno de los vehículos y recuperar la circulación en la carretera.

Los dos tráileres quedaron bloqueados ayer en la carretera que conecta Trives con Montefurado (Lugo), a la altura del mirador de Pontenovo, después de que el primero de los vehículos quedase encajonado en una de las curvas de este estrecho vial. El segundo camión, que circulaba detrás, tampoco pudo continuar su marcha.

Los vehículos de la orquesta se dirigían hacia Aranga (A Coruña) para la actuación que el grupo tenía programada después de su paso por Trives. El Combo Dominicano había actuado previamente en la fiesta de San Lourenzo, en la parroquia trivesa, y posteriormente emprendió el desplazamiento hacia su siguiente destino.

Una carretera estrecha y una maniobra complicada

El primer camión quedó atrapado en una curva especialmente complicada por la estrechez de la vía, lo que impidió que pudiera continuar su recorrido. La presencia del segundo tráiler detrás terminó bloqueando por completo el paso por la carretera.

Desde entonces, los vehículos permanecen en el lugar a la espera de una grúa de grandes dimensiones que pueda realizar las maniobras necesarias para mover el camión que quedó encajonado y desbloquear la carretera.

La situación ha obligado a interrumpir la circulación en este tramo, afectando tanto a los vehículos de la orquesta como al resto de usuarios que necesitan utilizar esta conexión entre Trives y Montefurado.

El Combo Dominicano había terminado su actuación en San Lourenzo antes de iniciar el desplazamiento hacia Aranga, donde tenía previsto continuar con su calendario de actuaciones. Casi 24 horas después, los dos camiones continúan en la zona, mientras se espera la llegada de la grúa necesaria para poder retirarlos y restablecer la circulación con normalidad.