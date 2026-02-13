Un hotel de San Cibrao reparte uno de los mayores premios de La Primitiva de toda España

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 12 de febrero, ha dejado un importante premio en la provincia de Ourense. Un boleto validado en el municipio de San Cibrao das Viñas ha resultado agraciado con un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario), dotado con 44.465,03 euros.

El boleto fue sellado en el Despacho Receptor nº 55.325 de la localidad ourensana, que se convierte así en uno de los seis puntos del país donde se han registrado acertantes de esta categoría en el sorteo de hoy. Se trata del Hotel Condado, situado en el Polígono Barreiros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 14, 13, 30, 36, 31 y 28, con el 49 como número complementario y el 5 como reintegro.

Un millón de euros

En total se contabilizaron seis boletos acertantes de Segunda Categoría, validados en Madrid (dos), Calpe (Alicante), Cádiz, Santiago de Compostela (A Coruña) y San Cibrao das Viñas (Ourense).

En cuanto al sorteo asociado de El Joker, se registró un único acertante de Primera Categoría, con un premio de un millón de euros, validado en Manises (Valencia).