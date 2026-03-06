Hoteles agotados para el Ouren Sound Fest

Los preparativos para el Ouren Sound Fest ya están en marcha. El evento, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de mayo en el campo de fútbol del Parque Tecnológico de San Cibrao das Viñas, ya empieza a hacerse sentir. A falta de varios meses para el evento, los establecimientos hoteleros del entorno ya han colgado el cartel de completo, reflejando el gran interés que ha despertado esta cita cultural y musical.

La previsión de visitantes confirma el impacto que el festival tendrá en la actividad turística y económica de la ciudad y su área metropolitana. Hoteles, apartamentos turísticos y otros alojamientos registran una ocupación prácticamente total durante todo el fin de semana del festival, con reservas procedentes tanto de Galicia como de otros puntos de España.

Cartel

El cartel presentado por la organización reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama musical español de música independiente. El viernes 22 actuarán Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Carlos Ares, Alcalá Norte y FØNTÄN. La jornada del sábado contará con los burgaleses La M.O.D.A., Siloé, Duncan Dhu, Marlon y Niña Polaca. El festival se cerrará el domingo 24 con la actuación de Abril.

Desde la organización destacan que la respuesta del público demuestra la consolidación del Ouren Sound Fest como un evento capaz de atraer visitantes de diferentes puntos del país. La cita no solo se plantea como un festival musical, sino también como un motor de dinamización para la zona durante esos días.

De esta manera, el aumento de visitantes repercute en sectores como la hostelería, la restauración o el comercio, que prevén un importante incremento de actividad durante ese fin de semana. Además, el festival contribuye a reforzar la imagen de Ourense como destino cultural y de ocio.

Con una programación que combina artistas consolidados y nuevas propuestas, el Ouren Sound Fest se consolida así como una de las citas destacadas del calendario cultural, situando a la ciudad como punto de encuentro para la música, la cultura y el turismo.