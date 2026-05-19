Muere un operario tras caerle un árbol encima cuando estaba talando en Rante
ACCIDENTE LABORAL
Un trabajador ha muerto en San Cibrao das Viñas tras caerle un árbol encima mientras realizaba labores de tala. Sucedió en la zona de Rante alrededor de las 14:40 horas.
Un trabajador murió este martes tras sufrir un accidente laboral en la zona de Rante, en San Cibrao das Viñas (Ourense). El 112 Galicia recibió la llamada de alerta alrededor de las 14:40 horas de este martes. Un particular informó de que a un operario le había caído un árbol encima mientras realizaban labores de tala.
El trabajador quedó inconsciente
Según explicó el alertante, el hombre, de 35 años, ya había sido liberado cuando llegaron los primeros avisos, pero se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Desde el 112 Galicia se movilizó de inmediato al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que decidió enviar al lugar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.
También fueron alertados efectivos del GES de O Pereiro de Aguiar y agentes de la Guardia Civil. Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar del accidente, solo se pudo confirmar el fallecimiento del trabajador a su llegada.
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