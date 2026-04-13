Obramat, una apuesta estratégica por Ourense

Martes 14 de abril, 7.30 horas de la mañana. Día y hora para una de las inauguraciones más esperadas en toda la red de grandes almacenes de Obramat, una empresa que se presenta como la referencia en la distribución de materiales para la construcción y la reforma y que con esta espectacular apertura amplía su presencia en Galicia.

Una superficie que se suma a las que la compañía tiene ya en funcionamiento en Santiago y Lugo. Obramat aterriza en Ourense con un primer establecimiento después de un proceso de selección que arrancó en julio del año pasado.

El nuevo almacén contará con más de veinte mil referencias de primeras marcas, todas ellas distribuidas en un total de nueve grandes secciones para abarcar desde material de construcción hasta madera, cerámica, pintura, electricidad o fontanería.

Más de seis mil metros cuadrados y dos mil de patio de materiales de construcción cubierto con acceso para vehículos y carga directa de la mercancía. Las instalaciones cuentan para atender a sus clientes con nueve cajas, cuatro rápidas y dos para grandes volúmenes. Cuentan asimismo con un amplio aparcamiento gratuito de más de medio millar de plazas, que incluyen varias adaptadas para vehículos industriales.

Igualmente, uno de los rasgos diferenciales de la firma es que su actividad no se limita a la distribución y comercialización de productos en las áreas mencionadas, sino que incorpora a su plantilla un equipo de profesionales especializados, lo que refuerza el valor añadido del servicio que ofrece al cliente.

Una apuesta con la que Obramat pretende reforzar su presencia empresarial en Ourense con las decenas de empleados que ha contratado directamente, pero también con las facilidades que aportará al sector. Pone así el foco la firma en los puestos de trabajo indirectos que favorecerá, así como el apoyo al tejido industrial, con una destacada presencia de proveedores gallegos.

Con esta nueva implantación, Obramat consolida su crecimiento en Galicia con unas novedosas instalaciones y refuerza asimismo su apuesta por Ourense como enclave estratégico dentro de su red comercial en el noroeste peninsular.

Obramat, anteriormente conocido como Bricomart, nació en el año 2005 con la intención de especializarse en la distribución de materiales de construcción y reforma en España. Su primer almacén abrió en 2006 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), consolidando su modelo de negocio enfocado a profesionales con más de treinta y ocho puntos de venta actuales y una gran expansión.

“Desde el primer momento, en el concello consideramos que esta empresa era un proyecto grande y clave y ayudamos todo lo que pudimos. Espero que éste de Obramat sea el inicio de otras operaciones”, subraya Marta Nóvoa, la alcaldesa de San Cibrao.