Apertura de un nuevo Obramat y Burger King en Ourense: fechas, ubicación y detalles

Imagen de la explanada del nuevo Obramat durante el transcurso de las obras

Ourense se prepara para la llegada de un nuevo Obramat y un Burger King con AutoKing en el polígono de San Cibrao das Viñas. La apertura es inminente y traerá consido decenas de puestos de trabajo directos.

Nuevo Obramat en Ourense

El proyecto más avanzado es el de Obramat, cuya inauguración se producirá el próximo 14 de abril a las 7:30 horas. La compañía, especializada en la distribución de materiales de construcción y reforma, ya ha iniciado su proceso de implantación en la provincia.

Este nuevo almacén será especialmente relevante porque será el primer Obramat en la provincia de Ourense, generará más de 80 empleos directos, además de puestos indirectos y estará orientado principalmente a profesionales de la construcción y la reforma, aunque también abierto a particulares

Burger King con AutoKing

Imagen del Burguer King frente al Obramat | La Región

Junto a Obramat, la misma explanada acogerá un nuevo Burger King que contará con servicio AutoKing (drive-thru), una opción cada vez más demandada por su comodidad.

Aunque no se ha confirmado oficialmente una fecha concreta de apertura, este tipo de establecimientos suele tener plazos de ejecución más cortos, por lo que podría inaugurarse antes o en paralelo al Obramat, dependiendo del avance de las obras.

Este nuevo restaurante reforzará la oferta de restauración rápida en el entorno industrial y dará servicio tanto a trabajadores del polígono como a clientes de paso.