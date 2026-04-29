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Se olvida del freno de mano y acaba atropellada por su propio coche en el Polígono Barreiros

CHOCÓ CONTRA OTRO VEHÍCULO

Una mujer olvida el freno de mano y, al salir del coche, acaba siendo atropellada. Sucedió en el Polígono Barreiros, en San Cibrao das Viñas

El lugar del accidente, en el Polígono Barreiros
El lugar del accidente, en el Polígono Barreiros

Un accidente de tráfico ha dejado una mujer herida en San Cibrao das Viñas, Ourense. Alrededor de las 9:43 horas, un particular llamó al 112 solicitando asistencia sanitaria para una mujer que olvidó activar el freno de mano y terminó arrollada, pasando por encima de su pierna su propio coche.

Asimismo, el turismo acabó impactando contra otro vehículo estacionado, sin nadie en su interior. El suceso tuvo lugar a la altura de TIPSA, en la nave 23 del polígono.

Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias 061, los Bomberos de San Cibrao y el GES de Pereiro.

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