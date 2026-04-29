Se olvida del freno de mano y acaba atropellada por su propio coche en el Polígono Barreiros

Un accidente de tráfico ha dejado una mujer herida en San Cibrao das Viñas, Ourense. Alrededor de las 9:43 horas, un particular llamó al 112 solicitando asistencia sanitaria para una mujer que olvidó activar el freno de mano y terminó arrollada, pasando por encima de su pierna su propio coche.

Asimismo, el turismo acabó impactando contra otro vehículo estacionado, sin nadie en su interior. El suceso tuvo lugar a la altura de TIPSA, en la nave 23 del polígono.

Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias 061, los Bomberos de San Cibrao y el GES de Pereiro.