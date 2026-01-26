¿Sabe usted que el polígono Barreiros está a oscuras por un robo de cobre?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la oscuridad del polígono Barreiros
¿Sabe usted que circular por el polígono de Barreiros de noche es un gran acto de valentía? ¿Que hace semanas que las farolas no funcionan y no se ve un burro a tres pasos? ¿Que disque se debe a un robo de cobre? ¿Que hay que extremar las precauciones, porque entre la oscuridad se pasea algún que otro jabalí? ¿Que aparecen en medio de la carretera sin temor alguno?
