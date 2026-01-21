¿Sabe usted que el polígono de San Cibrao está de inauguración este febrero?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Polígono de San Cibrao sigue sumando nuevos proyectos a sus casi 60 años
¿Sabe usted que a finales de febrero se inaugura una nueva zona comercial en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas? ¿Que esta inauguración se suma al crecimiento meteórico de la zona? ¿Que la cabida a nuevas entidades con nuevos enfoques productivos y comerciales generará más empleo? ¿Que el polígono de San Cibrao es uno de los más antiguos de Galicia y está a punto de cumplir 60 años?
