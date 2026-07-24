La reina Letizia visita Adolfo Domínguez en su 50 aniversario

La reina Letizia acompañada durante su visita por Adolfo Domínguez, fundador y presidente de honor de la Fundación Adolfo Domínguez (a su dcha.) y por Elena González (a su izda.). En la foto institucional también acompañan a la reina Jordi García; secretario de Estadio de industria, Adriana Domínguez; presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez y Tiziana Domínguez; Directora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Adolfo Domínguez.

La reina Letizia visitó la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas para celebrar el 50 aniversario de la marca. Acompañada por el propio Adolfo Domínguez y su hija Adriana Domínguez, actual presidenta ejecutiva de la firma, recorrió las distintas plantas del edificio donde se diseñan muchas de las prendas que la monarca luce con frecuencia.

La reina Leticia durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez contempla algunos de los diseños de la marca. | Miguel Ángel

Lo hizo, como no podía ser de otra forma, vestida con un diseño de la firma, en concreto un vestido de la colección de verano confeccionado en algodón de color crudo con estampado multicolor. Entre los complementos también eligió un bolso de Adolfo Domínguez.

Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Leticia por Adolfo Domínguez | Miguel Ángel

La reina ha dejado claro en numerosas ocasiones que Adolfo Domínguez es una de sus marcas de referencia. Una de las muestras más recientes fue durante las celebraciones por la segunda Eurocopa conquistada por la selección española femenina, cuando lució dos vestidos rojos de la firma ourensana, tanto en la final como en la recepción oficial a las campeonas.

La reina Leticia visita Adolfo Domínguez en el 50 aniversario de la marca gallega | Miguel Ángel

Durante su visita a Ourense, Letizia pudo conocer a parte del equipo responsable del proceso creativo de la compañía y descubrir de primera mano el trabajo que se desarrolla en la sede central. Además, tuvo la oportunidad de ver en primicia algunas de las piezas que la firma prepara para sus próximas colecciones.