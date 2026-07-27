Retenciones en San Cibrao das Viñas por el choque entre un camión y un turismo

CAMIÓN DE PIENSO

Una colisión entre un camión de pienso y un turismo produjo retenciones en la mañana de este lunes a la altura del acceso de la Rúa 3 en el polígono de San Cibrao das Viñas

La zona en la que se produjo el accidente
La zona en la que se produjo el accidente | Google Maps

Una colisión entre un camión de pienso y un turismo produjo retenciones en la mañana de este lunes, 27 de julio, en el polígono de San Cibrao das Viñas. Sobre las 9:55 horas se informó de este accidente que se produjo en el acceso a la Rúa 3, cerca del Obramat, y que se saldó sin heridos.

Hasta el punto se desplazó la Guardia Civil de Tráfico.

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