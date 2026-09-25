San Cibrao cede una parcela para una residencia

El pleno del Concello de San Cibrao das Viñas dio este jueves luz verde, con once votos a favor y una abstención, a la cesión de una parcela municipal situada en el núcleo de Reboredo para la construcción de una nueva residencia de mayores. El acuerdo supone un nuevo avance en la tramitación de esta dotación asistencial, con la que el municipio pretende reforzar su red de servicios sociales y ampliar los recursos destinados a la atención de las personas mayores. Con la aprobación de esta medida, el gobierno local reafirma su voluntad de facilitar la implantación de la infraestructura en el término municipal. Asimismo, el Concello se ha comprometido formalmente a garantizar la disponibilidad efectiva de la parcela a favor de la Xunta en un plazo máximo de un año.

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El terreno seleccionado cuenta con una superficie de 4.540 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 10.500 metros cuadrados, unas dimensiones que permitirían desarrollar un equipamiento residencial de entidad. La finca está integrada en el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del polígono P-6.1 de la AR-6, dentro del núcleo de Reboredo y conforme al PXOM de San Cibrao.

Refuerzo asistencial

Desde el Concello destacan que esta iniciativa representa un paso decisivo para mejorar las infraestructuras sociales del municipio, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la creciente demanda de recursos especializados para mayores.