San Cibrao modifica su normativa urbanística

El Concello de San Cibrao das Viñas ha modificado su ordenanza urbanística para introducir una serie de cambios.

Ahora, las obras menores, primera ocupación de edificios o la instalación de actividades mercantiles o industriales requerirán comunicación previa; es necesaria licencia para las obras mayores, edificaciones de nueva planta, grandes movimientos de tierras o intervenciones en bienes catalogados y quedan exentas obras de emergencia, demoliciones por ruina inminente u obras públicas específicas.

La comunicación previa deberá hacerse con 15 días de antelación y, aunque habilita el poder empezar a construir sin una resolución expresa, también otorga al área de Urbanismo las competencias de inspección, debiéndose acabar ese tipo de intervenciones en un año o menos.

La nueva ordenanza permite también la certificación privada desde entidades privadas, reduciendo en este caso a un mes el plazo de resolución de licencias, recayendo la responsabilidad sobre la adecuación normativa sobre la entidad certificadora. Introduce, a mayores, un único modelo de solicitud electrónica descargable desde la web del Concello.