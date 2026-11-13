La fuerza emergente

El recuento electoral del 29-N entregará previsiblemente cuatro millones largos de papeletas con el logo de Vox, un porcentaje que rondará el 19 por ciento de los votos emitidos en esa jornada. El resultado le permitirá casi doblar los 33 escaños anteriores y convertirse, con holgura, en la tercera fuerza del país y socio inexcusable del PP de Feijóo para acceder a la presidencia del Gobierno. Una realidad difícil de imaginar hace algunos años y que, todavía, no acabamos de asimilar, máxime desde esta esquina del noroeste peninsular donde el grupo de Abascal carece, hasta hoy, de cualquier tipo de representación institucional.

Como tantos millones de espectadores, yo también he visto fragmentos de la presencia de Abascal en “La Revuelta”

Subido a tantas olas del momento, desde el libertarismo americano, de norte y sur, a la nostalgia del pasado franquista o el rechazo a muchas políticas progresistas de los últimos tiempos, la ultraderecha española exhibe una fortaleza que pone en entredicho algunos de los consensos, expresos o tácitos, sobre los que hemos construido la convivencia desde la restauración democrática. Sea la organización territorial en autonomías, el papel de la mujer y sus derechos en esta nueva realidad, el mismo concepto de democracia y el respeto a la libertad de expresión y pensamiento o nuestra permeabilidad para convivir con otras culturas en el propio país, son cuestiones capitales sobre las que Vox plantea acciones legislativas y culturales que amenazan el statu quo de décadas.

Como tantos millones de espectadores, yo también he visto fragmentos de la presencia de Abascal en “La Revuelta”, el programa de entretenimiento dirigido por Broncano en la televisión pública. Como muchos de ellos, no comparto los cambios asumidos por la dirección del programa respecto del público invitado ni el cariz pretendidamente político asumido por quien no es un especialista en entrevistas de este tipo. Pero no es esto lo importante. Lo trascendente era tener la oportunidad de escuchar y ver a un improbable, a priori, líder político, expresándose con tranquilidad y dominio de la escena, tanta, que parecía recibirnos desde el sofá de su propia casa.

La relación con Israel, la mujer y la violencia machista, los alquileres, la migración o la remigración, la memoria histórica, la vecindad con Marruecos o las razones –pueriles- para tachar a Pedro Sánchez de dictador, fueron algunas de las estaciones donde Abascal quiso dejar huella de su paso. No hubo ninguna argumentación razonablemente elaborada y sí varias cifras aportadas que resultaron ser falsas. Los millones de españoles que en unas semanas votarán a Vox no aspiran tanto a hacer de Abascal un presidente viable, como a corregir una democracia que no satisface sus intereses; un sistema que, piensan, socava su idea de España. Estamos, pues, ante la fuerza emergente que impulsará el giro correctivo y conservador al que parecemos abocados.