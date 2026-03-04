ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca una furgoneta en la OU-540 en San Martiño de Loiro y deja un herido
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una furgoneta volcó en la mañana de este miércoles, alrededor de las 8.40 horas, tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 10 de la OU-540, a la altura de la parroquia de San Martiño de Loiro (San Cibrao das Viñas).
Según la información disponible, el conductor perdió el control del vehículo por causas que se investigan, se salió de la calzada y terminó volcando en el margen de la carretera, lo que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los Bomberos de San Cibrao y miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Celanova, que se encargaron de asegurar la zona, estabilizar el vehículo y atender al ocupante.
El único ocupante de la furgoneta resultó herido de carácter leve y fue asistido en el punto del accidente. El siniestro provocó retenciones puntuales en la zona mientras se desarrollaban las labores de auxilio y retirada del vehículo.
