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Atropellan a un operario de mantenimiento en San Cristovo da Cea

ESTABLE Y CONSCIENTE

Un operario de mantenimiento resultó herido en la mañana de este miércoles al ser atropellado en la AG-53 a su paso por San Fagundo, en San Cristovo de Cea

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Un operario de mantenimiento resultó herido en la mañana de este miércoles al ser atropellado en el kilómetro 73 de la AG-53 a su paso por la parroquia de San Fagundo, en San Cristovo de Cea. Aunque se solicitó asistencia sanitaria, la víctima se encontraba estable y consciente cuando llegaron los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de O Carballiño, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.

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