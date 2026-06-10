ESTABLE Y CONSCIENTE
Atropellan a un operario de mantenimiento en San Cristovo da Cea
ESTABLE Y CONSCIENTE
Un operario de mantenimiento resultó herido en la mañana de este miércoles al ser atropellado en el kilómetro 73 de la AG-53 a su paso por la parroquia de San Fagundo, en San Cristovo de Cea. Aunque se solicitó asistencia sanitaria, la víctima se encontraba estable y consciente cuando llegaron los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de O Carballiño, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.
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Atropellan a un operario de mantenimiento en San Cristovo da Cea
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