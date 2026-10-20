Auge otoñal de peregrinos en San Cristovo de Cea

El Concello de Cea destaca el repunte de pernoctaciones a su albergue público durante el inicio de esta temporada otoñal, en plena Vía da Plata del Camino de Santiago, de acuerdo con los datos de la red pública de albergues de Galicia y la información recopilada a nivel local. Este septiembre se registraron 303 pernoctaciones frente a las 273 contabilizadas en el mismo mes del año pasado. Por su parte, octubre suma 194 noches reservadas hasta el día 19, lo que representa ya el 80,83 % del total alcanzado durante todo el mes de octubre de 2025, cuando se alcanzaron las 240.

A estos datos se añaden los del albergue del monasterio de Oseira, que registró 114 pernoctaciones de peregrinos en septiembre, una menos que en el mismo mes de 2025. En lo que va de octubre, suma 48, mientras que en todo el mes de octubre del año pasado se contabilizaron 112. En ninguno de estos dos meses se registraron estancias este año en el pabellón municipal, que suele acoger a grupos de más de 40 peregrinos, dada la capacidad máxima del albergue municipal, con un máximo de 41 plazas.

El albergue de Cea recibe peregrinos durante todo el año, aunque la actividad experimenta un descenso notable entre diciembre y marzo, según confirma el concejal de Turismo, José Dalama, y comienza a recuperar en abril, cuando este año las primeras pernoctaciones se empezaron a contabilizar el día 15. Las previsiones del concejal apuntan a que las cifras seguirán creciendo durante octubre y podrían acercarse a las de mayo, que se mantiene, por ahora, como el mes con mayor actividad del año en el albergue municipal, con 430 noches registradas, un 53,02 % más que las 281 contabilizadas en el mismo mes de 2025. En contraste, julio registró 197, el mínimo del verano y 72 menos que el año anterior, aunque esta cifra no incluye las 78 estancias registradas en el albergue de Oseira ni las 320 correspondientes a los grupos que se alojaron en el pabellón.

Un modelo turístico “desestacionalizado”

En cuanto al modelo turístico que busca impulsar el municipio, el concejal de Turismo señala que el objetivo es “desestacionalizar las visitas” y mantener la actividad turística durante todo el año, más allá de la temporada alta.

Las cifras de septiembre y las registradas ahora en octubre permiten evaluar esta evolución, con presencia de peregrinos internacionales durante el otoño y un perfil habitual de personas de entre 50 y 65 años, que suelen viajar en pareja, solas o en grupo pequeños, según explica el edil. Dalama detalla, además, que la apuesta turística de la localidad se centra en atraer visitantes interesados en la cultura gastronómica del pan de Cea, las rutas de senderismo, la belleza natural de la localidad y el monasterio de Oseira.