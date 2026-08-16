Vídeo | Un autobús prende en llamas en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea

Un autobús cargado con 63 pasajeros comenzó a arder en la tarde de este domingo, 16 de agosto, mientras circulaba por la AG-53, a la altura de Lamas, una parroquia de San Cristovo de Cea.

El incidente se produjo poco antes de las 17.50 horas, cuando varios conductores que circulaban por la vía observaron que la parte trasera del autobús estaba echando humo y alertaron a los servicios de emergencia. El conductor no se habría percatado inicialmente del problema.

El autobús calcinado en la AG-53 | Lucía Otero

Finalmente, los avisos de otros usuarios de la carretera permitieron que el vehículo se detuviera. En ese momento, las llamas aumentaron de intensidad y el autobús comenzó a desprender pequeños materiales mientras ardía.

El vehículo quedó detenido en una zona próxima a vegetación, lo que generó que el fuego se trasladara a la masa forestal cercana

Varios aviones participaron en las labores de extinción lanzando agua sobre el fuego, aunque parte de ella cayó también sobre el resto de vehículos de la zona. Los pasajeros fueron desalojados del autobús y trasladados en otro vehículo. Según la información disponible, no hubo personas afectadas por el incidente.

Pasajeros esperando a ser llevados en otro autobús | Lucía Otero

Corte de circulación

A causa del incendio, se ha cortado la circulación en el punto 65 de la AG-53 durante 5 kilómetros.