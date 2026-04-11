¿Sabe usted que Cea organiza una “quedada fotográfica” para poner en valor el concello?

¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Cea no solo presume de tener a Oseira entre los pueblos catalogados como más bonitos de España sino que quiere promocionarse todavía más? ¿Que están organizando una “quedada fotográfica” para recorrer pueblos y enclaves naturales dignos de publicar en redes sociales? ¿Que la idea es que aficionados y profesionales se sumen y difundir las excelencias de Cea?