¿Sabe usted que Cea organiza una “quedada fotográfica” para poner en valor el concello?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Cea se promociona aún más
¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Cea no solo presume de tener a Oseira entre los pueblos catalogados como más bonitos de España sino que quiere promocionarse todavía más? ¿Que están organizando una “quedada fotográfica” para recorrer pueblos y enclaves naturales dignos de publicar en redes sociales? ¿Que la idea es que aficionados y profesionales se sumen y difundir las excelencias de Cea?
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