Crece la venta de pan de Cea fuera de España
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo presidente del Consejo Regulador de la IGP Pan de Cea, Juan Luis Calviño, y con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, José da Lama, en un encuentro en el que se abordó la situación actual de este producto emblemático de la provincia y las líneas de colaboración institucional para seguir impulsando su promoción y puesta en valor.
Durante la reunión, Menor ensalzo la calidad del Pan de Cea como “un dos grandes emblemas gastronómicos da provincia de Ourense”, destacando que hay 15 hornos, de 12 panaderos, adheridos a la Indicación Geográfica Protegida, con una producción que ronda el millón de kilos anuales, lo que evidencia la buena salud de la marca. El presidente provincial señaló la buena imagen de este producto y que “non só é un referente en Galicia, senón que cada vez ten maior presenza fóra da comunidade e comeza a ser recoñecido e valorado en Europa, grazas á súa participación en feiras e eventos internacionais, que contribúen a reforzar a imaxe da provincia como destino enogastronómico de calidade”.
Por su parte, el nuevo presidente del Consejo Regulador agradeció el apoyo de la Diputación, y en especial, en la promoción e internacionalización de un producto que forma parte de la identidad cultural y gastronómica de la provincia.
Por su parte, José Dalama, agradeció a los panaderos “o traballo que fan para manter os estandares de calidade que fan que o pan de Cea siga sendo un referente en Galicia e fóra”. Indicaba Dalama que el próximo paso será obtener para la fiesta del Pan de Cea, el reconocimiento como fiesta de Interés Turístico Nacional.
